Haslauer positiv auf Corona getestet

Landeshauptmann mit leichten Symptomen in Selbstisolation

Haslauer, der zweifach geimpft ist, verspürt leichte Symptome und befindet sich in Selbstisolation. Alle Kontakte des Landeshauptmannes in den letzten 48 Stunden vor Symptombeginn wurden bereits verständigt. Darunter sind keine Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder Mitarbeiter, da der Landeshauptmann am Freitag und Samstag privat verreist war. Das Contact Tracing ist bereits im Gange. Haslauer wird seine Amtsgeschäfte bis auf Weiteres von zu Hause aus wahrnehmen.