Haslauer nicht mehr in Quarantäne

Nach Infektion mit dem Coronavirus

Die häusliche Quarantäne nach einer Infektion mit dem Corona-Virus ist für Landeshauptmann Wilfried Haslauer um Mitternacht geendet. Der Landeshauptmann hatte die Amtsgeschäfte von zu Hause aus geführt. Die Vollimmunisierung bewirkte einen leidglich sehr milden Verlauf.

„Nach einem abschließenden PCR-Test kann ich die Arbeit wieder in gewohnten Stil aufnehmen und danke allen, die in dieser Zeit unterstützend mitgewirkt haben. Die Gesundheitsbehörde hat mir grünes Licht ab Mitternacht gegeben“, so der Landeshauptmann.