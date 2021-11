Corona-Testkapazitäten voll ausgelastet

Priorität auf behördliche Testungen

Die Labore im Land Salzburg sind derzeit mit voll ausgelasteten Testkapazitäten konfrontiert, wodurch es zu erheblichen Verzögerungen bei der Auswertung kommt. Daher konzentriert man sich momentan vorrangig auf die Abarbeitung der behördlich angeordneten Testungen, um die Infektionsketten möglichst effektiv unterbrechen zu können. Die Gründe für die Verzögerungen: Hunderte neue Fälle pro Tag und mehrere Hackerangriffe auf den PCR-Gurgeltest-Anbieter Novogenia, wie die Firma heute meldet.

Novogenia meldet Hackerangriffe

Wie das Salzburger Biotechnologieunternehmen Novogenia berichtet, kam es in den letzten Tagen wiederholt zu mutmaßlichen Hackerangriffen auf die IT-Infrastruktur von „Salzburg Gurgelt“. Ziel der Attacken war es laut Novogenia augenscheinlich nicht, ins System einzudringen, sondern es mit so vielen Anfragen zu überlasten, dass es abstürzt. Die Vorgänge hatten zur Folge, dass die Möglichkeit sich zu registrieren, oder Tests anzumelden zeitweise offline war. Novogenia arbeitet intensiv an weiteren Verbesserungen.

3G: Überwachte Antigen-Tests gelten am Arbeitsplatz

Die PCR-Teststruktur ist also an ihren Grenzen, aber für die 3G-Regelung am Arbeitsplatz sind nach wie vor die überwachten Antigen-Tests gültig. Diese werden weiterhin in den Teststationen des Roten Kreuzes in allen Bezirken angeboten. Vorteil: Schnelles Ergebnis und eine offizielle Bescheinigung.

Verzögerungen bis Ende der Woche

Mit Entschärfung der Lage rechnet das Land Salzburg voraussichtlich erst im Laufe dieser Woche. Für Fragen rund um die Testmöglichkeiten steht die Seite www.salzburg.gv.at/coronatests zur Verfügung. Die Gesundheitshotline 1450 ist derzeit stark belastet, es kann zu längeren Wartezeiten kommen.