Corona-Herbstwelle flaut derzeit ab

Höhepunkt könnte erreicht sein / Auswirkungen auf Spitäler erst zeitverzögert

„Wir haben nun ja schon Erfahrung mit Corona-Infektionswellen, daher liegt aufgrund der aktuellen Entwicklung der Schluss nahe, dass wir den Höhepunkt der Herbst-Welle erreicht haben könnten“, erklärt der Leiter der Landesstatistik Gernot Filipp. Die Neuinfektionen gehen aktuell zurück, auch die Abwasseranalysen weisen teils darauf hin, dass sich die Lage wieder entspannt.

„Erfahrungsgemäß werden die Spitäler diese Entspannung erst zeitverzögert spüren, derzeit werden dort 113 Covid-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation“, so Landesstatistiker Gernot Filipp.

Corona-Lage im Überblick

Bestätigte Neuinfektionen 920

Aktive und bestätigte Corona-Infektionen: 9.400 bei einer wahrscheinlich sehr hohen Dunkelziffer

Corona-Infektionen gesamt: 352.909

7-Tage-Inzidenz: 1.149,1 im Bundesland Salzburg, 1.067,4 österreichweit

Reproduktionszahl: 1,09

Todesfälle bis dato: 1.187

Covid-Patienten in den Spitälern: 113, davon einer auf der Intensivstation

7-Tage-Inzidenz Bezirke: Flachgau (1.357,4), Tennengau (1.231.3), Stadt Salzburg (1.157,4), Lungau (1.036,9), Pinzgau (969,9) und Pongau (896,9)

Filipp: „Erste Trendwende in diesem Herbst“

Das Abflachen der Infektionskurve sind laut Gernot Filipp gute Nachrichten, wenn auch mit einer gewissen Einschränkung: „Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist – wie auch in den vergangenen Monaten seitdem die Testaktivität gering ist. Die Spitäler sind mit den Covid-Patienten wieder voll gefordert. Es sind derzeit gleich viele Patienten mit Hauptdiagnose Corona wie zum Höhepunkt der Omikron-Welle im Frühling in den Krankenhäusern. Und infizierte Personen mit Symptomen fehlen natürlich auch im Arbeitsleben“, so Filipp.

30 Prozent haben sich re-infiziert

Die Virusvarianten führen in dieser aktuellen Corona-Welle zu zahlreichen Re-Infektionen. „308.929 Personen haben sich mindestens einmal infiziert, das sind 55 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bei den aktuellen Fällen liegt der Anteil der Erstinfektionen bei rund zwei Drittel, 30 Prozent haben sich das zweite Mal angesteckt, 2,5 Prozent sogar das dritte Mal“, so Filipp.

Gruber-Juhasz: „FFP2-Maske sehr effektiv.“

Dass auch die Abwasseranalysen auf eine Trendwende hinweisen, bestätigt Landessanitätsdirektorin Dr. Petra Gruber-Juhasz. „Wir prüfen derzeit an 16 Stellen und die meisten zeigen eine Abflachung der Virenlast“, so Gruber-Juhasz und sie fordert auf: „Viele Infektionen können ganz einfach vermieden werden. Die FFP2-Maske in Innenräumen mit vielen Leuten und auch das regelmäßige Händewaschen haben einen großen Effekt. Ich finde, das muss man auch nicht immer vorschreiben, das sollte man für die eigene Gesundheit und die der anderen einfach machen“, betont die Ärztin.

Quelle: Land Salzburg