Alkolenker raste auf Westautobahn

Führerschein weg

Auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf (Bezirk Salzburg-Umgebung) ist am späten Dienstagabend ein Autoraser mit 210 km/h unterwegs gewesen. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, wurde der Lenker gegen 23:24 Uhr in Fahrtrichtung Wien von einer Zivilstreife der Polizei gestoppt. In dem Autobahnabschnitt galt eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Beim Lenker sei eine Alkoholisierung von 0,31 mg/l in der Atemluft (entspricht 0,62 Promille) festgestellt worden.

Dem Lenker sei an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen worden, hieß es am Mittwoch in der Früh. Es werde Anzeige erstattet. Nähere Angaben zur Identität des Lenkers (Alter und Herkunft) wurden in der Aussendung nicht gemacht.