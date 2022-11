Alaba gehört zu den "Männern des Jahres"

Awards-Verleihung am 1. Dezember in Berlin

ÖFB-Star David Alaba gehört für die deutsche Ausgabe des Magazins "GQ" zu den Männern des Jahres. "David Alaba ist vom großen FC Bayern zum noch größeren Verein Real Madrid gewechselt und wurde dort direkt als zentrale Figur der Abwehr eingeplant", teilte das in München erscheinende Magazin am Donnerstag mit. "Nicht viele Fußballer auf der Welt sind in der Lage, mit so einem enormen Druck umzugehen." Der 30-jährige Wiener sei einer von ihnen, so "GQ".

Alaba hatte nach seinem Wechsel als Stammspieler von Real mit den "Königlichen" die nationale Meisterschaft und die Champions League gewonnen. Die "GQ"-Awards-Verleihung findet am 1. Dezember in Berlin statt. Neben Alaba wird als einer der weiteren Preisträger auch Filmstar Eddie Redmayne ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") geehrt. Er fiel 2022 als Krankenpfleger und Serienmörder Charles Cullen im Netflix-Film "The Good Nurse" auf.

Das Magazin "GQ" hat international viele Ausgaben, darunter in den USA, Großbritannien, Mexiko und China. In Deutschland werden die "Männer des Jahres" schon zum 24. Mal geehrt.