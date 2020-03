Neues System der Hausnummern

Die Gemeinde Puch bei Hallein ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Dieser Entwicklung trägt die Gemeindeverwaltung jetzt Rechnung und ordnet die Hausnummern ab Mitte des Jahres völlig neu an. Die Orientierung sei zunehmend schwieriger geworden, ein untragbarer Zustand, so Bürgermeister Helmut Klose:

„Grundsätzlich werden einmal die Hausnummern geordnet. Wir haben jetzt Hausnummer 900. Und die Nummer 20 und Nummer 22 sind unmittelbar nebeneinander, was eigentlich nicht mehr vertretbar ist in der heutigen Zeit. Das neue System wird mit 1. Juli in Kraft treten. Bis zum Ende des Jahres wird die Post dann noch auf die alte Adresse zugestellt.“

Ab 1. Jänner 2021 gilt dann die neue Ordnung. Die Straßenschilder montiert die Gemeinde, die Hausschilder verschickt diese an die Pucher direkt, welche diese dann selbst an einer gut sichtbaren Stelle anbringen sollen. Was die Pucher selbst von den neuen Hausnummern halten, das hört ihr gleich bei Kathi & Christian in der Morgenshow.

Alle weiteren Antenne Salzburg Nachrichten findet ihr hier:

© Antenne Salzburg