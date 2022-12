1.400 Haushalte waren in Salzburg ohne Strom

Zwei Stunden lang.

Störung in Umspannwerk sorgte für Ausfall - Feuerwehr musste Menschen aus stecken gebliebenen Liften befreien

In großen Teilen des Salzburger Stadtteils Itzling ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Rund 1.400 Haushalte waren mindestens zwei Stunden lang nicht versorgt, informierte die Stadt. In sechs Fällen mussten Menschen von der Berufsfeuerwehr aus stecken gebliebenen Liften befreit werden. Auch Straßenbeleuchtungen und Ampeln funktionierten nicht mehr - es kam zu Staus. Ursache für den Stromausfall war laut Salzburg AG eine technische Störung in einem Umspannwerk.

Einige kürzere Stromausfälle gab es aufgrund des Zwischenfalls auch in anderen Salzburger Stadtteilen. Gegen 19.15 Uhr konnten dann wieder alle Haushalte mit Strom versorgt werden.