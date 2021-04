Motorradfahrerin prallte frontal auf PKW

Frontalzusammenstoß mit Pkw.

Eine 57-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Lamprechtshausen bei Salzburg ums Leben gekommen. Aus bisher unbekannten Gründen kam die Lenkerin auf der Berndorfer Landestraße in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Pkw, wie die Polizei mitteilte.



Der 60-jährige Pkw-Lenker konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Motorradlenkerin verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle. Der leicht verletzte Pkw-Lenker wurde in das Krankenhaus Oberndorf gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab 0,1 Promille.