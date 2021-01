Merkel will Lockdown bis zum 15. Februar

Kurz vor dem Corona-Gipfel wurde bekannt: Deutschland will den Lockdown bis zum 15. Februar verlängern. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes hervor, wie die BILD-Zeitung berichtet.

Der bisherige Lockdown gilt bis zum 31. Januar. Mit der Verlängerung bis zum 15. Februar sollen auch weitere verschärfte Maßnahmen einher. So soll es eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz und in Geschäften geben.