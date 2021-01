Mehr als eine Million Anmeldungen

Die aktuellen Registrierungszahlen schießen durch die Decke. Bisher haben sich über 1,1 Millionen Menschen in Österreich für einen Corona Impfung registriert und das obwohl noch nicht einmal alle Bundesländer mit der Voranmeldungen begonnen haben, wie "Standard" berichtet. Der Großteil dieser Personen muss aber voraussichtlich noch mehrere Wochen oder auch Monate auf einen Erst- und Zweittermin warten.

Aktuelle Anmeldezahlen in allen Bundesländern (verschiedene Anmeldestarts)

Wien: ca. 427.000 Personen

Niederösterreich: ca. 411.000 Personen

Oberösterreich: ca. 108.000 Personen

Salzburger: Voranmeldung startet mit 1. Februar

Steiermark: ca. 30.000 Personen (aktuelle können sich nur über 80-jährige anmelden)

Kärnten: Aktuelle keine Voranmeldung möglich (Aufgrund des Impfstoffengpasses)

Tirol: Voranmeldung startet mit 1. Februar

Burgenland: ca. 61.000 Personen

Vorarlberg: ca.103.000 Personen

Insgesamt 180.000 Impfungen

Mit Stand heute Vormittag wurden in Österreich ca.180.000 Corona-Impfungen verabreicht, laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Mehrheit der Menschen in Pflegeheimen sei bereits durchgeimpft. Die Zweitimpfung für die älteren Gruppen in Pflege und Altersheimen soll bis Ende Februar abgeschlossen sein, meinte Anschober beim Radiosender Ö1.

Am meisten wurde im Bundesländervergleich in Wien geimpft, insgesamt 41.220 Personen konnten schon die Erstspritze erhalten. Aber nur 1.709 Personen haben auch die notwendige Zweitspritze erhalten und gelten laut Stadt Wien als „Corona immunisiert“.

250.000 Medikationen

Nach dem Dashboard des Gesundheitsministeriums haben die beiden Konzerne Biontech/Pfizer und Moderna bisher fast genau 250.000 Impfdosen nach Österreich geliefert.