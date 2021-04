Mehr als 80.000 Corona-Schnelltests

Exakt 80.269 Corona-Schnelltests – so viele wie noch nie - wurden in den Stationen des Landes in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz vergangene Woche durchgeführt.

Vor Ostern waren die kostenlosen Schnelltests auf das Corona-Virus in den Stationen des Roten Kreuzes sehr begehrt, aber immer ausreichend Kapazitäten vorhanden. Von den 80.269 Abstrichen waren 214 positiv. Die Aufteilung nach Bezirken: Salzburg Stadt: 28.153, davon 54 positiv

Flachgau: 14.849, davon 35 positiv

Pongau: 13.630, davon 33 positiv

Pinzgau: 12.060, davon 35 positiv

Tennengau: 8.991, davon 37 positiv

Lungau: 2.586, davon 20 positiv Neue, temporäre Teststation in Grödig Am Mittwoch und Freitag, jeweils von 14 bis 18 Uhr wird nun auch in Grödig getestet. Die Station ist ab morgen, Mittwoch, aktiv.