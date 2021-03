In den letzten 24 Stunden wurden 2.553 neue Corona-Fälle gemeldet.

Am Mittwoch wurden 2.553 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden gemeldet. Außerdem gab es 20 Todesfälle an einem Tag. Auf der Normalstation wurden 29 Patienten weniger registriert. 17 weitere Corona-Kranke mussten auf die Intensivstationen gebracht werden.