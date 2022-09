Maxglan feiert am Samstag „autofrei“

Street Life: Neues Raumgefühl erleben, flanieren und gustieren!

Am Samstag, 10. September, ist es nach zweijähriger Pause, wieder soweit: die Maxglaner Hauptstraße ist autofrei. Die Maxglaner Wirtschaft und die Stadt Salzburg laden alle Salzburger:innen ein, dieses besondere Raumerlebnis zu genießen. Denn an diesem Tag gehört den Fußgängerinnen, Radfahrern und allen, die anders mobil, sind die Maxglaner Hauptstraße. Entlang der Straße informieren Stände über „anders mobil“, bieten internationale Köche ihre Köstlichkeiten an, locken die Maxglaner Geschäftsleute mit unschlagbaren Schnäppchen. Der Turnverein Maxglan feiert heuer sein 120jähriges Bestehen und unterhält mit sportlichen Darbietungen. So auch die „Salzburg Ducks“, der American Football Verein Maxglan. Und fast das Wichtigste, den Kleinen wird beim bunten Kinderprogramm auch nicht langweilig.

Wie bewegen wir uns in Zukunft in der Stadt?

Rad Radverkehrsstrategie 25+, Masterplan Gehen, Alltagsmobilität rund ums Wohnen neu denken: Projekte der Stadt Salzburg mit dem Ziel, die Stadt grüner, energieeffizienter, technologisch fortschrittlicher und sozialer zu machen.

Anstelle des eigenen Autos soll ein Mix aus Zu-Fuß-Gehen, Radfahren, öffentlichen Transportmitteln und Leihfahrzeugen bei Wohnhäusern treten. Einiges ist bereits umgesetzt: Die Digitale Radlkarte hilft bei der Routenplanung und bietet zusätzliche Services. Fußgängerinnenbereiche werden um- beziehungsweise neu gestaltet. Fußgänger:innen-Leitsysteme zeigen den „schwächsten“ Verkehrsteilnehmern die kürzesten und sichersten Verbindungen.

Und jede/jeder Einzelne kann sofort mit ihrer/seiner persönlichen „Mobilitätswende“ starten. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus können kurze Strecken leicht bewältigt werden Das ist gesund, schon die Umwelt und macht die Stadt lebenswerter!

Das Programm

Infostände zu „anders mobil“, Fairtrade, etc.

Vorführungen der „Salzburg Ducks“ und es Maxglaner Turnvereins

Köstlichkeiten fürs leibliche Wohl

Großes Kinderprogramm – Bastelstation, jede Menge Spiele

Schnäppchenangebote

Jede Menge Musik

Autofrei Maxglan:

Sa, 10.9., 10 bis 20 Uhr

Sperre der Maxlaner Hauptstraße von 7 bis 23 Uhr

Quelle: Stadt Salzburg