Maßnahmen enden am Ostermontag

7-Tage-Inzidenz sank stark.

„Die regionalen Maßnahmen haben gewirkt. Daher können wir die verschärften Maßnahmen für das Gasteinertal wie geplant am Ostermontag um Mitternacht auslaufen lassen“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Auch die Daten für die einzelnen Gemeinden im Tal sind relativ erfreulich. Laut Landesstatistik wies Dorfgastein als Höchstwert eine 7-Tage-Inzidenz von 1.666 auf, liegt nun bei 193. In Bad Hofgastein sank der Wert von 1.282 auf derzeit 132 und in Bad Gastein von 634 auf jetzt 404, Tendenz eher sinkend. Wie bereits berichtet, wirkt sich diese Entwicklung auch auf die 7-Tage-Inzidenz im Pongau aus, der Bezirk liegt heute um 8.30 Uhr bei 222,3 und auch auf das Bundesland, das heute bei 252,6 liegt.