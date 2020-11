Am Montag wurden weitere 3.145 Neuinfektionen und 71 Todesfälle gemeldet. Das ist der niedrigste Wert an neuen Fällen seit dem 27. Oktober. Man sehe nun, dass der "Lockdown light" eine leichte Wirkung erzielte. Die Zahlen seien aber noch immer "dramatisch hoch". Jetzt hänge alles von den nächsten zwei Wochen ab, so Anschober.