Maibäume im schönsten Bundesland

Bald ragen in den Salzburger Gemeinden wieder bunt geschmückte Stämme in den Himmel. Zahlreiche Gemeinden in Salzburg blicken mit Freunde auf das Datum des 1. Mai – die meisten Maibäume in Salzburg wird es im Flachgau geben.

In Dirndl oder Lederhosen auf Festbänken sitzen, die Musik genießen, gut essen und vielleicht noch dabei zusehen, wie die Mutigsten sich als „Maibaum-Kraxler“ versuchen – der Frühling steht in den Startlöchern. In zahlreichen Salzburger Gemeinden wird bereits alles für den traditionellen Festakt am 1. Mai vorbereitet.

Ob in der Stadt Salzburg, im Pongau, Tennengau, Flachgau, Pinzgau, Lungau oder Flachgau, überall werden die mit grünen Kränzen und bunten Bändern verzierten Stämme wieder in den Himmel ragen. Der Flachgau wird in diesem Jahr voraussichtlich Spitzenreiter sein und die meisten Maibäume beheimaten. Anif, Großgmain, Straßwalchen oder Bergheim – überall wird man bald auf den zentralen Plätzen einen Maibaum bestaunen können. Das Maibaumaufstellen ist schließlich vor allem im Flachgau, dem angrenzenden Innviertel und in Bayern Brauch. Da der 1. Mai heuer auf einen Sonntag fällt, wird das in einigen Gemeinden sogar schon früher möglich sein. In Fuschl am See oder in Puch muss man sich beispielsweise nur bis zum Samstag, den 30. April gedulden.

Bevor das Maibaum-Aufstellen und die Maifeste aber festlich begangen werden können, müssen alle Salzburger aufpassen, dass der Maibaum in der Nacht davor nicht noch entwendet wird. Schließlich ist es auch gute alte Tradition, dass die Gemeinden sich ihre Maibäume gegenseitig stehlen. Es gilt also mit offenen Augen zu schlafen – dann steht dem gemeinsamen Feiern und dem Frühlingsbeginn eigentlich nichts mehr im Wege.

Aigen: Pfarrkirche, 1. Mai ab 13 Uhr

Wals-Siezenheim: beim Kaiserbauer in Loig, 1. Mai ab 11 Uhr

Straßwalchen: bei der Einsatzzentrale, 1. Mai ab 11 Uhr

Adnet: in Waidach, 1. Mai ab 10 Uhr

Kuchl: am Bürgerausee, 1. Mai ab 12 Uhr

Hallein: in der Rehhofsiedlung, 1. Mai ab 13 Uhr

St. Johann im Pongau: auf der Hans-Kappacher-Straße, 1. Mai ab 13 Uhr

Werfen: beim Gasthof Werfenerhof, 1. Mai ab 10 Uhr

Kaprun: am Salzburgerplatz in Kaprun, 1. Mai ab 11 Uhr

Saalfelden: bei Fahrzeugstätte Harham, 1. Mai ab 10.30 Uhr

Tamsweg: in Unternberg, 14. Mai ab 17 Uhr