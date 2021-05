Lockerungen im Detail

Am Freitag gab die Bundesregierung weitere Corona Lockerungen bekannt. Künftig erfolgen die Lockerungen in zwei Schritten und das alle drei Wochen.

Beginn der Lockerungen ist der 10. Juni.

Die Sperrstunde wir dann von aktuell 22 Uhr auf Mitternacht angehoben. Zudem wird es auch wieder möglich sein sich mit bis zu 8 Personen indoor und 16 Personen Outdoor zu treffen.

Was die Abstandsregeln betrifft, so werden diese auf einen Meter reduziert. Für Veranstaltungen gilt dann eine Anhebung der Auslastung von 50 auf 75 Prozent. Auch Busreisen sind ab 10. Juni in Österreich wieder vollständig möglich.In Wellness- und Sport- und Freizeitbereichen gilt dann die 10 Quadratmeter Regel pro Gast.

Jubel auch bei den Musikvereinen und Chören, sie dürfen ihre Arbeit wieder aufnehmen (3-G-Regel). Im Handel wird die Quadratmeterregel von 20 auf 10 reduziert, zudem kündigte die Regierung weitere Öffnungen mit 1 Juli an. Diese sollen dann Hochzeiten, Geburtstagfeste, Großveranstaltungen betreffen. Lockerung der Maskenpflicht wurden für Juli ebenfalls in Aussicht gestellt.