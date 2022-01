Kilde gewann Kitzbühel-Abfahrt

Zu den großen Geschlagenen zählten Weltmeister Vincent Kriechmayr (12. nach 35 Läufern), der Vorjahres-Doppelsieger Beat Feuz aus der Schweiz (7.) und der Südtiroler Dominik Paris

Aleksander Aamodt Kilde hat seinen ersten Sieg auf der Streif gefeiert. Der Norweger verwies in der Freitag-Abfahrt bei seinem sechsten Saisonsieg den Franzosen Johan Clarey (+0,42 Sek.) und den Kärntner Matthias Mayer (+0,67 Sek.) auf die weiteren Plätze. Im verkürzten Rennen mit Start ab oberhalb der Mausfalle landete vor 1.000 Zuschauern Daniel Hemetsberger an der neunten Stelle (+1,26). Für Sonntag ist eine weitere Abfahrt in Kitzbühel geplant.