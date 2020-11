Kein Weihnachten mit der Großfamilie

Die zunehmend restriktiveren Anti-Coronavirus-Maßnahmen in Italien drohen den Konsum in den Adventswochen schwer zu drücken. Der Handelsverband Confcommercio warnte vor der Gefahr fehlender Einnahmen für den Handel in der Größenordnung von 110 Milliarden Euro. Das EU-Land Italien hat bereits Weihnachtsmärkte verboten und verbietet jetzt auch Weihnachten mit der Großfamilie. In mehreren Regionen Italiens ist seit Freitag ein "Mini-Lockdown" mit der Schließung aller Shops mit Ausnahme von lebenswichtigen Geschäften wie Supermärkten, Apotheken, Zeitungskiosken und Trafiken in Kraft.

Der Verband des Kleinhandels Confesercenti reichte am Mittwoch bei einem Gericht in Rom Einspruch gegen die von der Regierung beschlossene Schließung von Einkaufszentren an Wochenenden und Feiertagen ein. Diese Maßnahme gefährde die Zukunft vieler Shops, die in den Einkaufszentren teure Flächen gemietet haben, so der Verband.

Hilfsmaßnahmen

Nach Protesten gegen die verschärften Corona-Vorschriften hat die Regierung in Rom am Samstag neue Hilfsmaßnahmen für betroffene Unternehmen und Arbeitnehmer beschlossen. Das Hilfspaket in der Größenordnung von 2,5 Milliarden Euro sieht unter anderem Steuererleichterungen, Kredite, Zahlungsaufschübe und Zuschüsse vor. Ende Oktober hatte die Regierung bereits Hilfsmaßnahmen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro bewilligt.