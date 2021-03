Jetzt kommt der erste Sommertag

Jetzt kommt der Mini-Sommer: Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

Das schöne Wetter und die warmen frühlingshaften Temperaturen sind gut für die Seele. Das Thermometer steigt in den nächsten Tagen auf bis zu 25 Grad -perfektes Spaziergehwetter. Damit könnte es am Mittwoch könnte es sogar bereits den ersten Sommertag (ab 25 Grad) geben. Der März_Rekord dürfte aber nicht geknackt werden. Dieser liegt bei 27,5 Grad - aufgestellt am 23.3.1977 in Gumpoldskirchen.

Am Mittwoch sorgt der Hochdruckeinfluss für durchwegs sonniges Wetter, meist ziehen nur ein paar hohe Schleierwolken über den Himmel. Am Nachmittag tauchen dann besonders im Osten auch ein paar Quellwolken auf, diese bleiben aber harmlos. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Südost. Nach null bis acht Grad zu Tagesbeginn werden Höchstwerte von 17 bis 25 Grad erwartet.

Am Donnerstag bleibt es überwiegend sonnig, auch wenn einige hohe Schleierwolken durchziehen und den Sonnenschein zeitweise trüben können. Erst am Nachmittag tauchen dann auch ein paar dichte Wolkenfelder und Quellwolken über dem Bergland auf. Die Schauerneigung ist aber meist nur gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen erreichen zwei bis zehn Grad, die Tageshöchstwerte 18 bis 24 Grad.