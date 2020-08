Italien macht die Discos dicht

Italien. Angesichts steigender Corona-Zahlen wurde in Italien die Schließung aller Clubs und Discos beschlossen.

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza ordnete am Sonntagabend die Schließung aller Nachtclubs von 17. August bis zum 7. September an. Betroffen sind auch Strandbars im Freien sowie sämtliche öffentliche Tanzpartys.



100 Millionen Euro für Club-Szene

Am Freitag hatte die süditalienische Region Kalabrien bereits die Schließung der Discos bis zum 7. September angeordnet.



Zur Unterstützung der Diskotheken will die Regierung 100 Millionen Euro locker machen. Der Verband der Tanzlokal-Betreiber kritisierte den Regierungsbeschluss. Gefährdet seien Einnahmen in Höhe von vier Milliarden Euro.



Der Betrag entspreche dem Jahresumsatz der Tanzlokale in Italien. Bisher hätten lediglich 10 Prozent der 3.500 Diskotheken in Italien nach dem Lockdown der vergangenen Monaten geöffnet.