Impfstraßen in allen Bezirken

Nochmals Erweiterung des Angebotes ab 17. August

Wie zuletzt auch eine Studie der Landestatistik und der Uni Salzburg belegt hat, haben Ungeimpfte im Vergleich zu Geimpften ein deutlich höheres Risiko, sich mit Corona zu infizieren, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder zu sterben. Um für eine gesteigerte Nachfrage nach einem Impfschutz gegen Ende der Sommerferien und für den Herbst gut gerüstet zu sein, erweitert das Land sein umfassendes Angebot ab 17. August noch einmal um weitere Impfstraßen. Sie ergänzen die Impfmöglichkeiten in hunderten Arztpraxen.

Pusch: „Vierter Stich ab 60.“

„Das Nationale Impfgremium hat kürzlich die Empfehlung für einen vierten Stich für alle Personen ab dem 60. Lebensjahr empfohlen, in dieser Altersgruppe rechnen wir jedenfalls mit einer steigenden Nachfrage. Ganz generell ist jetzt eine gute Zeit, um den Impfschutz für den Herbst aufzufrischen und so das Risiko klar zu reduzieren, auf Grund einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden zu müssen“, so Dr. Rainer Pusch, Impfkoordinator des Landes.

Die Impfstraßen im Überblick

Airport Center Salzburg, Kinostraße 13: Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 14 Uhr. Kinderimpfung (mit Anmeldung) am Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr.

Zell am See, HAK, Karl-Vogt-Straße 21: Öffnungszeiten Mittwoch 16 bis 20 Uhr und Samstag, 8.30 bis 15 Uhr

St. Johann im Pongau, Seniorenheim, Spitalgasse 7: Öffnungszeiten Mittwoch 16 bis 20 Uhr und Samstag, 8.30 bis 15 Uhr

Hallein, Keltenmuseum, Pflegerplatz 5: Öffnungszeiten Mittwoch, 16 bis 20 Uhr und Samstag, 8.30 bis 15 Uhr

Straßwalchen, Salzburgerstraße 13, Alte Feuer- und Rettungswache (Eingang Josef-Moosleitnerweg): Öffnungszeiten Mittwoch, 16 bis 20 Uhr und Samstag, 8.30 bis 15 Uhr

Tamsweg, Großsporthalle (Foyer), Sportzentrumweg 3: Öffnungszeiten Mittwoch, 16 bis 20 Uhr

Zusätzlich und bei Bedarf ist auch eine Impfstraße beim Hauptbahnhof Salzburg in Vorbereitung. Sobald die Öffnungszeiten fixiert sind wird darüber informiert.

25.000 Impfungen pro Woche

Hunderte Arztpraxen bieten darüber hinaus in bewährter Weise Impfungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Zusammen mit den neuen Impfstraßen können ab 17. August in Salzburg rund 25.000 Dosen pro Woche verabreicht werden. Die Kapazität kann je nach Bedarf jederzeit erhöht werden.