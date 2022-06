Immer mehr "Green Events" bei uns in Salzburg

Was Veranstaltungen betrifft geht der Trend auch in Salzburg immer mehr Richtung ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit also Richtung "Green Event". „

„Die Ausrichtung nach umweltfreundlichen Gesichtspunkten wird immer bedeutender, nicht nur für die Organisatoren, sondern auch für Besucherinnen und Besucher“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn, der vor kurzem der Sommerszene als Green-Event-Veranstalter über die Schulter blickte. Ein „Green Event“ kann jeder werden, der die Kriterien erfüllt – von Kultur über Dorf- und Stadtfeste bis hin zum internationalen Sportevent. Sommerszene setzt auf umweltfreundliche Produkte Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die SZENE Salzburg mit dem Thema Nachhaltigkeit. „Da war es naheliegend, die heurige Sommerszene als Green Event durchzuführen. So haben wir etwa beim Einkauf – vom Bürobedarf über Reinigungs- bis hin zu Leuchtmitteln – wo immer möglich auf Produkte mit dem österreichischen Umweltzeichen oder vergleichbaren Zertifikaten umgestellt, bieten beim Künstlercatering regional und biologisch hergestellte Lebensmittel an oder haben im ganzen Haus mit wassersparenden Installationen nachgerüstet“, nennt Intendantin Angela Glechner ein paar Beispiele. Mountainbike-Weltcup ebenfalls „grün“ Green Event darf sich eine Veranstaltung dann nennen, wenn strenge Vorgaben eingehalten und erfüllt werden. So auch der UCI Mountainbike Weltcup vom 10. bis 12. Juni in Saalfelden-Leogang. „Wir setzen auf regionale Wertschöpfung, Abfallvermeidung, Energieeffizienz und soziale Verantwortung. Ein Pfandsystem bei den Getränkebechern trägt zur Mülltrennung bei, Qualität und Regionalität von Speisen und Getränken stehen im Vordergrund“, ist der Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen und Co-Veranstalter Kornel Grundner überzeugt. Mit gültiger Eintrittskarte ist die Öffi-Anreise aus ganz Salzburg kostenlos, außerdem kommt man so direkt ins Zielgelände. Aber, was macht eine Veranstaltung zum „Green Event“? Hier einige Beispiele dafür: Klimaschonende Mobilität

saisonale, regionale und vorzugsweise biologische Lebensmittel

Mehrweggeschirr und -besteck

Getränke in Groß- oder Mehrweggebinden

Großgebinde statt Portionsverpackungen

Abfalltrennung und -sammlung

keine Einweg-Dekoration und Einweg-Giveaways

sparsamer Ressourcenverbrauch und erneuerbare Energie

Barrierefreiheit