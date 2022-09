Herbstwelle beginnt früher

7 Tage-Inzidenz von 434,3

„Trotz der eingeschränkten Aussagekraft der aktuellen Infektionszahlen kann aus verschiedenen Indikatoren der Beginn der Herbstwelle klar abgeleitet werden“ sagt Gernot Filipp von der Landesstatistik. Diese beginnt etwa zwei Wochen früher als im Jahr 2021. Wie stark diese Welle in der Folge ansteigen wird, kann allerdings noch nicht seriös abgeschätzt werden“, so Filipp.

Regionale Ausbreitung stärker

In 114 Gemeinden gibt es derzeit zumindest einen aktiven Fall. In 42 liegt die Inzidenz wieder über 500, in sechs Gemeinden über 1.000. „Diese Entwicklung bestätigen auch die Abwasseranalysen. Diese deuten derzeit sogar auf eine regional noch stärkere Ausbreitung hin“, so der Landesstatistiker.

Aktuelle Infektionszahlen in Salzburg

Bestätigte Infektionen von gestern auf heute: 481

3.259 aktiv infizierte Personen

Infektionen gesamt: 335.285

45 Covid-Patienten (Hauptdiagnose) im Spital, einer davon auf der Intensivstation.

Todesfälle bis dato: 1.182

Reproduktionszahl: 1,10

Die Dunkelziffer der aktiv infizierten Personen dürfte aufgrund der geringen Testaktivität hoch sein.