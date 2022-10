Versöhnlicher Abschluss der Horror-Neuauflage von Regisseur David Gordon Green mit einer unbeirrbaren Jamie Lee Curtis - Ab heute im Kino

Nach mehr als 40 Jahren soll das Töten also ein Ende finden: Mit "Halloween Ends" startet heute, Donnerstag, der finale Film von David Gordon Greens Horrortrilogie in den heimischen Kinos, die der Legende von Serienkiller Michael Myers neues Leben eingehaucht hat. Jamie Lee Curtis darf in ihrer Paraderolle als Laurie Strode ein weiteres Mal zeigen, was in ihr steckt. Doch übernimmt in diesen blutigen zwei Stunden auch die nächste Generation das Messer.

Der von John Carpenter erdachte Maskenmann Michael Myers sorgt im kleinen Städtchen Haddonfield also wieder für Angst und Schrecken: Nachdem er in der gelungenen Neuauflage "Halloween" (2018), die direkt an den gleichnamigen Genreklassiker von 1978 anknüpfte, bei einem Gefangenentransport fliehen konnte und sich auf die Jagd nach seiner ehemaligen Widersacherin Laurie machte, galt es in "Halloween Kills" (2021) vornehmlich, die Opferzahl nach oben zu schrauben. Story und Atmosphäre wurden links liegen gelassen. Blut und Beuschel schön und gut, aber wirklich gruselig war das nicht - schon eher absurd und überzeichnet.

Beides gilt nun zwar auch für Greens Abschluss, für den er gemeinsam mit Danny McBride, Paul Brad Logan und Chris Bernier das Drehbuch verfasst hat. Aber Fans können aufatmen: Die bekannten Zutaten sind diesmal deutlich besser aufeinander abgestimmt. Vier Jahre sind vergangen, seit Myers zuletzt gesichtet wurde. Laurie hat sich mit Enkelin Allyson (Andi Matichak) ein neues Leben aufgebaut. Sie schreibt an einem Buch über ihre Erlebnisse, schäkert im Supermarkt mit dem früheren Polizisten Frank (Will Patton) und scheint zur Ruhe gekommen zu sein. Das ist aber natürlich nicht von Dauer, wie man sich nur unschwer vorstellen kann.

Denn Corey (Rohan Campbell) tritt in das Leben der beiden Frauen: Den jungen Mann, der im nicht gerade sympathisch wirkenden Ort als Außenseiter gilt, verfolgt ein schwerer Schicksalsschlag, war er doch als Babysitter für den Tod eines kleinen Buben verantwortlich. Seitdem wird er von den Menschen in Haddonfield im besten Fall gemieden, im schlimmsten Fall übel gemobbt. Allyson glaubt in ihm allerdings einen Gleichgesinnten gefunden zu haben, der ebenfalls von seiner Vergangenheit dominiert wird, ohne eine Fluchtmöglichkeit zu finden. Die beiden kommen sich näher, bis sich just zu Halloween die Ereignisse überschlagen.

Green lässt in weiterer Folge die Grenzen zwischen metaphysischem Horror und blanker Gewalt verschwimmen, steht doch Myers ein weiteres Mal als Personifizierung des Bösen im Mittelpunkt, gegen das es scheinbar kein Ankommen gibt. Zudem greift der Schrecken und das Monströse dieser archetypischen Figur auf Corey über, der sich schließlich gegen seine Peiniger zur Wehr setzt - mit drastischen Mitteln. War es in "Halloween Kills" die geballte Kraft des Wutbürgertums, die Green durchaus gesellschaftskritisch in Szene setzte, wird der Blick hier nach innen gerichtet. Die ganz persönliche Wut, sie bricht sich Bahn und bringt die Stadt ins Wanken.

Die philosophischen Untertöne darüber, ob die Manifestation des Bösen nun interne oder externe Gründe hat, kann man gut finden oder aber auch ganz einfach ignorieren. Letztlich liefert "Halloween Ends" nämlich einen versöhnlichen Abschluss für eine Trilogie, die sehr vielversprechend begonnen und dann im Mittelteil schmerzlich nachgelassen hat. Nicht alles an diesem Film ist stimmig oder logisch, aber in den wichtigsten Abschnitten gelingt solide, weil nicht zu überfrachtete Horrorkost. Dass dabei so manche bereits überholt wirkende Klischees bedient werden, muss leider in Kauf genommen werden. Dafür wird ein Finale serviert, das dem Franchise durchaus gerecht wird und Curtis als unbeirrbare Kämpferin glänzen lässt.