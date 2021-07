Grundstein für sicheren Schulstart

Rund 150 Stiche gab es am Vormittag

„Es ist ein wichtiger erster Schritt für eine möglichst hohe Durchimpfungsrate im gesamten Ausbildungsbereich, bei den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, damit im Herbst ein sicherer Schulstart möglich wird“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und Bildungslandesrätin Daniela Gutschi heute bei der Corona-Schulimpfaktion in der Sporthalle Josef-Preis-Alle in Salzburg-Nonntal.

Schülerinnen und Schüler, aber auch Angehörige, Lehrpersonal und Schulbedienstete von WRG (Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium), Europa-Gymnasium, BORG (Bundesoberstufen-Realgymnasium) und Neue Mittelschule in Salzburg-Nonntal waren heute eingeladen, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Rund 150 Schülerinnen und Schüler haben dieses Angebot mit dem Impfstoff von Biontech am Vormittag genutzt, am Nachmittag sind rund 30 Erwachsene eingeplant. Auf der Landes-Website gibt es sowohl den Überblick über die laufenden Corona-Impfaktionen als auch alles über die Online-Infokampagne.