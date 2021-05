Grenzverkehr doch nicht geöffnet

Grenzübertritt nur eingeschränkt möglich. Verwirrung um kleinen Grenzverkehr.

Der Grenzübertritt zwischen Salzburg und Bayern sollte ab heute wieder einfacher möglich sein. Doch war die Ankündigung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wohl ein Schnellschuss.

Bayern lockert zwar die Bestimmungen, umgekehrt gelten in Österreich aber noch strenge Regeln. Wer also aus Bayern einreist muss nach wie vor in Quarantäne, außer es liegt ein wichtiger Grund wie ein familiärer Notfall bzw. eine Pendlertätigkeit vor.

Jetzt wird auch für Österreich an einer dementsprechenden Verordnung gearbeitet, diese soll dann vermutlich mit 19. Mai in Kraft treten.