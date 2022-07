Goodies für den Ferienstart

Endlich Ferien! Bevor es für alle Schüler und Schülerinnen am Freitag in den wohlverdienten Sommer geht, warten noch tolle Geschenke auf euch.

Goodies im Pongau

In der Alpentherme Gastein bekommen Schüler bis 15 Jahre am Freitag einen Gratis-Tageseintritt und eine Kugel Eis. Im Snow Space gibt’s ein gratis Abenteuerticket für den Geisterberg oder Wagrainis Grafenberg, und auch in der Erlebnis-Therme Amade heißt es gratis baden für alle Volksschulkinder.

Goodies rund um Salzburg

Im Cineplexx Kino entscheidet diesmal die Mathe-Note den Ticketpreis und beim Libro kann man sich gratis Wasserballons abholen.

Auch für Bullen-Fans gibt es ein Zeugnis-Zuckerl: nämlich einen Gutschein für ein Ticket bei einem Bundesliga-Spiel eurer Wahl. Aber Achtung: Dabei muss man Mitglied im Bullidikidz Club sein.

Goodies in den Shoppingcentern

Coole Getränkeflaschen in Blau oder Lila gibt es im Europark, im Forum1 bekommt man weiße Tennissocken und wer Hunger hat, sollte in die Shopping Arena fahren, denn hier gibt es fünf Euro Essens-Gutscheine.