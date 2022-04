Gewinnspielbedingungen & Datenschutz

(beinhaltet u.a. in § 6 Absatz 4 eine Zustimmungserklärung gem. § 4.14 DSG 2000 und gem. § 107 TKG 2003!)



Die Antenne Salzburg GmbH (in weiterer Folge kurz Radio genannt) bietet im Radio auf ihrem Sender Antenne Salzburg sowie online auf ihrer Website, über Apps und Social Media Gewinnspiele, Inhalte und Dienste an. Die Teilnahme an diesen Gewinnspielen und deren Durchführung bzw. die Nutzung der Inhalte und Dienste richtet sich nach folgenden Bestimmungen:



§ 1 Gewinnspiel



Die Gewinnspiele werden in Kooperation mit verschiedenen Partnern durchgeführt.



§ 2 Teilnehmer



(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Jüngere Personen müssen vor ihrer Teilnahme das schriftliche Einverständnis des gesetzlichen Vertreters einholen.



(2) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen.



§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel



(1) Mitarbeiter des Radios und der evtl. beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.



(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich das Radio das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.



(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.



(4) Pro Haushalt kann nur eine Person einmal an dem aktuellen Gewinnspiel teilnehmen.



(5) Nach einem Gewinn ist die Teilnahme für den/die GewinnerIn bzw. die Familienangehörigen für die Dauer von einem Monat ausgeschlossen.



§ 4 Durchführung und Abwicklung



(1) Die Durchführung des Gewinnspiels und die Auswahl der Preise obliegen dem Radio bzw. den jeweiligen Kooperationspartnern.



(2) Die Lieferbedingungen zur Auslieferung der Gewinne werden vom Radio sowie dessen Kooperationspartnern festgelegt. Ist für das Radio oder für den Kooperationspartner eine Übergabe des Gewinns nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, erhalten die Gewinner einen gleichwertigen Gewinnersatz.



(3) Die Gewinner werden vom Radio selbst oder dem Kooperationspartner benachrichtigt. Die Gewinner stimmen mit der Teilnahme am Gewinnspiel zu, dass Name samt Foto auf der Website und/oder den Seiten der Kooperationspartner veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.

Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Fotos auf den oben angeführten Seiten und Kanälen nicht einverstanden sein, müssen wir uns leider das Recht vorbehalten Ihnen den Gewinn abzuerkennen und einen neuen Gewinner zu ermitteln.



Im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel kann es sein, dass wir Sie als Gewinner fragen werden, uns ein kurzes Interview zu geben. Ob eine Ausstrahlung dann tatsächlich erfolgt oder nicht obliegt im alleinigen Ermessen des Radios. Sollten Sie Ihre Zustimmung verweigern, kann es unter Umständen sein, wie zB wenn dies eine Bedingung des Kooperationspartners darstellt, dass wir den Gewinn aberkennen müssen.



Das Radio ist berechtigt zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels, die Daten des Gewinners, also den Namen, Anschrift, E-Mail Adresse, Telefon oder Handy-Nummer und wenn notwendig Bankkontoinformationen an den Kooperationspartner zu übermitteln, um so eine Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Falls dem Radio nur die E-Mail-Anschrift des Gewinners bekannt ist, wird der Gewinner per E-Mail benachrichtigt, ansonsten auf dem normalen Postweg oder telefonisch. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der postalischen oder elektronischen Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail/ Post-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.



(4) Pro Teilnehmer ist bei einem Gewinnspiel nur ein Gewinn möglich, außer es wird explizit etwas anderes gesagt. Haben mehrere Teilnehmer die richtige Lösung gefunden, entscheidet das Los.



(5) Geldgewinne werden dem Gewinner überwiesen. Mit der Zustellung bzw. Überweisung des Gewinnes, wird das Radio von der Leistungspflicht frei. Kommt eine Inanspruchnahme aus Gründen, die nicht vom Radio zu vertreten sind, nicht zustande, verfällt der Gewinn. Ansprüche gegen das Radio sind dann ausgeschlossen.



(6) Im Falle eines Kfz-Gewinns wird dem Gewinner der für die Auslieferung zuständige Kfz-Händler genannt. Wird das Kfz nicht innerhalb einer bestimmten Frist abgeholt, verfällt der Gewinn. Alle Kosten, die durch die Abholung verursacht werden sowie alle weiteren Folgekosten (Steuern, Kraftstoff, Reparaturen, Versicherung, etc.) trägt der Gewinner.



(7) Bei Reisegewinnen erfolgt die Abwicklung über einen Reiseveranstalter oder ein Reisebüro, welche sich mit dem Gewinner in Verbindung setzen, sobald sie die Daten vom Radio erhalten haben. Die Reise muss zu den festgesetzten Terminen durchgeführt werden. Wird dies nicht befolgt, besteht kein Anspruch auf den Gewinn mehr. Mit Bestätigung der Reise unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen des Veranstalters bzw. des Reisebüros. Die An- und Abreise zum Ausgangspunkt der Reise (Flughafen, Bahnhof, etc.) hat der Gewinner zu tragen. Des Weiteren trägt er auch sämtliche privaten Kosten (Minibar, Telefon, etc.), die während der Reise entstehen.



(8) Eine Barauszahlung von Sachgewinnen ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.



(9) Beschwerden sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach bekannt werden des Grundes schriftlich an das Radio zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden können nicht bearbeitet werden. § 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels Das Radio behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. In diesem Fall bestehen keine Ansprüche der Teilnehmer des Gewinnspiels gegenüber dem Radio. Von dieser Möglichkeit macht das Radio

insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, so kann das Radio von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.



§ 6 Datenschutz



(1) Um an verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich registrieren zu lassen. Ein Anspruch auf die Registrierung existiert nicht. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass das Radio die dazu erforderlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer und alle weiteren, vom Nutzer freiwillig bekannt gegebenen Daten verarbeitet und speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Verarbeitung und Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.



(2) Der Teilnehmer eines Gewinnspieles stimmt ausdrücklich zu, dass seine unter § 6 (1) angeführten Daten für Marketingzwecke des Radios und seiner Kooperationspartner verwendet werden dürfen.



(3) Das Radio verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten und das Fernmeldegeheimnis zu wahren.



(4) Das Radio wird alle technisch möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die beim Radio gespeicherten Daten zu schützen. Sollte es einem Dritten auf rechtswidrige Art und Weise gelingen, beim Radio gespeicherte Daten in seine Verfügungsgewalt zu bringen bzw. diese weiter zu verwenden, so haftet das Radio dem Nutzer gegenüber nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. In Abänderung davon gilt für Verbrauchergeschäfte: Die Haftung vom Radio ist ausgeschlossen, wenn das Radio oder eine Person, für welche es einzustehen hat, Sach- oder Vermögensschäden bloß leicht fahrlässig verschuldet hat.



§ 7 Haftung



(1) Das Radio wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet.



(2) Ansprüche, welche sich auf die erhaltenen Gewinne beziehen, sind unmittelbar an die Partner zu richten, die die Gewinne herausgeben.



(3) Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.



(4) Das Radio haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen entstehen können, es sei denn, dass solche Schäden vom Radio (dessen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.



(5) Bei Reisegewinnen haftet das Radio weiterhin nicht für die Folgen einer berechtigten Änderung des Reiseangebotes oder der begründeten Absage der Reise durch den Reiseveranstalter bzw. durch das Reisebüro oder dessen Insolvenz. Die Möglichkeit der Auszahlung des Reisewertes ist ausgeschlossen.



(6) Eine Haftung für die durch § 3 ausgeschlossenen Personen besteht nicht.



§ 8 Sonstiges



(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



(2) Diese Nutzungsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und dem Radio unterliegen ausschließlich dem Recht der Republik Österreich.



(3) Sollten einzelne Klauseln der Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen unberührt.



(4) Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit vom Radio ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.