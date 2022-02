GAME OF THRONES - The Concert Show

Mit modernster Technologie wird das gewaltige 100 Mitwirkende umfassende „Game of Thrones“-Ensemble der renommierten London Festival Symphonics mit Orchester, Solisten und Chor die Fans auf eine musikalische Reise durch die Königreiche führen. Fans der bahnbrechenden, von Kritikern gefeierten und mit insgesamt 47 Emmy-Awards ausgezeichneten Serie werden die Möglichkeit haben, in das „Game of Thrones“-Abenteuer live einzutauchen.

Weitere Infos unter www.cofo.at/events/game-of-thrones

Es werden Tickets für das musikalische Spektakel am 08.03.2022 in der Salzburgarena verlost!