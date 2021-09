Gaisbergbus wieder alle 45 Minuten

Gaisbergkoordinator Kreibich: Verdopplung der Fahrten wegen Wanderwetter und Gaisberg Clean Up 2021

Die Wettervorhersage verspricht Wanderwetter – daher fährt der Gaisbergbus, die Linie 151 – am Samstag, 18., und Sonntag, 19., September, wieder alle 45 Minuten vom Mirabellplatz auf den Hausberg der Salzburger:innen. „Gerade am Samstag erwarte ich viele Gaisbergbesucher:innen, da hier ja das Gaisberg Clean Up 2021 stattfinden wird“, betont Gaisbergkoordinator Florian Kreibich, der auf Wanderwetter auch an den kommenden Wochenenden hofft.

Gaisberg CLEAN UP Salzburg

Samstag, 18. September 2021 - Treffpunkt 9 Uhr, Aigen, Gänsbrunnstraße 1

09:30 Uhr Gemeinsames Clean Up auf verschiedenen Routen zum Gipfel

13:00 Uhr Musik und Stärkung bei Kohlmayr’s Gaisbergspitz

Gratis Gulaschsuppe, Bier & WS Mischung für alle Teilnehmer

Live Musik Für musikalische Unterhaltung wird ebenfalls wieder gesorgt sein.

Unter allen Teilnehmer:innen werden tolle Sachpreise verlost. Die 3G-Regel ist zubeachten