Gaisberg Rundwanderweg bald offen

Ab dem 1.Mai geht es ungehindert auf dem Gaisberg Rundwanderweg wieder los.

Der Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich kann mit einer guten Nachricht aufwarten: Der beliebte Gaisberg Rundwanderweg ist von allen Hindernissen freigeräumt und kann ab dem 1. Mai wieder unbehindert und barrierefrei genossen werden.

Zur Erinnerung: Massiver Schneedruck und Windwurf richteten Schäden an und so war der beliebte Rundweg seit letzten Oktober gesperrt. „Nach einer Begehung am Dienstag, folgte eine Freigabe durch die Expert*innen und so können sich alle Salzburgerinnen auf ein sicheres und gesundes Wandervergnügen auf unseren Hausberg freuen“, meint Florian Kreibich fröhlich.