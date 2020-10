Führte eine Garagen-Party zum Lockdown?

Am Dienstag um 14.00 Uhr ist im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land direkt an der Grenze zu Salzburg ein faktischer neuer Corona-Lockdown nach einer Garagen-Party in Kraft getreten. Das Landratsamt in Bad Reichenhall veröffentlichte eine entsprechende Allgemeinverfügung und setzte diese dadurch offiziell in Kraft. In dem Landkreis wird das öffentliche Leben aufgrund stark steigender Infektionszahlen dadurch für 14 Tage eingeschränkt. Der neue Lockdown war schon am Montag angekündigt worden.

Er wurde zwischen den örtlichen Behörden und der bayerischen Landesregierung in München abgestimmt. Demnach schließen alle Schulen und Kindergärten. Gleiches gilt für Gastronomie, Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen. Alle Kontakte sollen auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt werden. Haus und Wohnung dürfen nur noch aus triftigen Gründen wie Arbeit und Einkaufen verlassen werden.

Garagen-Party mit 40 Gästen

Ministerpräsident Markus Söder stellte schon bei der Ankündigung am Montag klar: „Ausgangspunkt war auch wieder eine entsprechende Party“ . Wie die „BILD“ berichtet, könnte eine Garagen-Party in Stoißberg mit 40 Gästen tatsächlich einen großen Cluster ausgelöst haben. Andreas N. feierte seinen 50. Geburtstag mit Schweinebraten und Bier bis in die Nacht.

Wenig Tage später spürte der BMW-Mitarbeiter erste Symptome und wurde ebenso wie seine Frau und seine Söhne positiv auf Corona getestet. Gegenüber der BILD ist sich de r50-Jährige keine Schuld bewusst: „Ich habe nichts gemacht, was ich nicht machen darf. Ich hatte sogar ein Hygienekonzept. Ich habe mich an alle Regeln gehalten.“

Nach Angaben des Landratsamts gibt es in dem gesamten Landkreis an der Grenze zu Salzburg ein "diffuses Ausbruchsgeschehen" ohne klare Infektionsquellen. Der Landesrat stellt sich damit auch gegen Söder.