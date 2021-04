Exakte Erhebung der Kontaktperson in diesem Fall nicht möglich.

Die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Zell am See ruft Personen, die von 12. bis 14. April 2021 beim Friseur Munib in Zell am See waren, auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Die Notfallpläne des Landes Salzburg sehen bei einem großen und nicht eingrenzbaren Kreis der Kontaktpersonen wie in diesem Fall einen vorsorglich offiziellen Aufruf vor.