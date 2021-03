Folgt Ex-Bulle auf Ex-Bulle?

Österreichs Erfolgstrainer ist in der deutschen Bundesliga äußerst begehrt.

Borussia Mönchengladbach beschäftigt sich laut "Sport Bild" mit Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg als Nachfolger für Trainer Marco Rose. Der ehemalige Salzburg-Coach verlässt den deutschen Fußball-Bundesligisten nach der Saison in Richtung Borussia Dortmund. Der 46-jährige Oberösterreicher Glasner steht beim VfL Wolfsburg zwar noch bis 2022 unter Vertrag, hat laut Medienberichten aber eine Ausstiegsklausel und nicht das beste Verhältnis zu Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Champions League winkt

Dieser hatte am Wochenende aber noch dem "Kicker" gesagt: "Ich gehe natürlich davon aus, dass wir mit Oliver auch in die nächste Saison gehen." In der Bundesliga steht Wolfsburg aktuell hinter Titelverteidiger Bayern München und RB Leipzig auf Rang drei und damit auf Kurs Richtung Champions League.