Der großartige Eventerfolg der letzten Jahre geht weiter: FANTASTICA!

Ein märchenhaft erleuchtetet Park erwartet Sie auch diesen Sommer wieder im Fantasiana!



An drei Abenden bleibt der Park für die Gäste bis in die Nacht geöffnet. Sobald die Sonne untergeht, erstrahlen tausende Lichter den Park in allen erdenklichen Farben. Neben dem festlich beleuchteten Park gibt es noch viele Showacts zu bewundern.

Der aufregende Tag im Park wird schließlich durch ausgewählte Schmankerl abgerundet.

Termine:

Freitag, 23. Juli 2021

Freitag, 13. August 2021

Freitag, 27. August 2021

Fantastica, dieses Event darf man nicht verpassen!

Tickets können Sie bereits vorab unter www.erlebnispark.at erwerben.