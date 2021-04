Fahrraddiebstähle in Salzburg gesunken

In Salzburg ist im Coronajahr 2020 die Zahl der Fahrraddiebstähle auf 1.752 gesunken.

Erfreulich: Im Vorjahr wurden deutlich mehr Rad gefahren, gleichzeitig ging die Zahl der Fahrraddiebstähle zurück, macht der VCÖ aufmerksam. In Salzburg nahm die Zahl der Fahrraddiebstähle im Coronajahr um 130 auf 1.752 ab. Innerhalb Salzburgs gibt es bei den Fahrraddiebstählen große Unterschiede. Der VCÖ betont, dass es deutlich mehr Parkplätze für Fahrräder braucht, insbesondere auch vor Geschäften sowie bei Bahnhöfen und Haltestellen. Der VCÖ rät, das abgestellte Fahrrad immer abzusperren und ein gutes Fahrradschloss zu verwenden.

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im Vorjahr in Salzburg zum zweiten Mal in Folge gesunken, macht der VCÖ auf aktuelle Daten des BMI aufmerksam. 1.752 Fahrräder wurden im Coronajahr als gestohlen gemeldet, das ist ein Rückgang um 6,9 Prozent. Im Jahr 2018 wurden noch mehr als 2.000 Fahrräder gestohlen.

"Der Radverkehr nimmt zu, die Zahl der Fahrraddiebstähle geht zurück. Diese Entwicklung ist erfreulich", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Positiv wirkt sich das gestiegene Bewusstsein, das abgestellte Fahrrad mit einem guten Schloss immer abzusperren sowie die zunehmend höhere Anzahl von Fahrradabstellanlagen aus.

Innerhalb Salzburgs gibt es große Unterschiede, informiert der VCÖ. 71 Prozent der Fahrraddiebstähle wurden in der Stadt Salzburg verübt. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wurden in der Stadt Salzburg mit 80 pro 10.000 Einwohner die meisten Fahrraddiebstähle verzeichnet, vor dem Bezirk Hallein (19 pro 10.000 EW). Die wenigsten Fahrräder im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden im Bezirk Tamsweg gestohlen, nämlich zwei Fahrräder pro 10.000 Personen.

Eine wichtige Diebstahlprävention sind ausreichend Fahrradabstellplätze. "Bei der Anzahl der Abstellplätze für Fahrräder gibt es vielerorts noch großen Aufholbedarf. Im öffentlichen Raum sind in Einkaufsstraßen, vor Geschäften, bei Bahnhöfen und für die Zeit nach Corona auch bei Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen ausreichend Abstellplätze für Fahrräder wichtig", betont VCÖ-Sprecher Gratzer. Für Kinder und Jugendliche braucht es zudem gute Fahrradabstellmöglichkeiten bei Schulen.

Die VCÖ-Tipps gegen Fahrraddiebstahl: Das abgestellte Fahrrad immer absperren, auch wenn man nur kurz in ein Geschäft geht. Beim Absperren darauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird. Wird nur das Vorderrad am Fahrradständer angehängt, besteht die Gefahr, dass das Rad abmontiert und der Rest des Fahrrads gestohlen wird. Schnellspanner bei Sattel und Vorderrad unbedingt durch Sicherheitsschrauben ersetzen, rät der VCÖ.

Quelle: VCÖ