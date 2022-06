Extrem hohes Reiseaufkommen

Abfahrten an der A10 von Puch-Urstein bis Zederhaus gesperrt.

Der Zielverkehr ist von diesen Sperren am Pfingstwochenende ausgenommen. Transiturlaubern wird dringend empfohlen, nicht abzufahren und auf der Autobahn zu bleiben. Die schnellste Route in den Süden führt über die A10. Parallel dazu wird es in Grödig, Wals-Siezenheim, Großgmain, Anif und Elsbethen Durchfahrtssperren geben, um den Umgehungsverkehr zu vermeiden.

Polizei kontrolliert

Die Abfahrtssperren gelten ab der Anschlussstelle Puch-Urstein bis Zederhaus, auch für Altenmarkt. Die Polizei wird am Pfingstwochenende sowohl die Abfahrts- als auch die Durchfahrtssperren kontrollieren.