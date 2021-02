Ex Ski-Star Anna Veith ist schwanger

Erstes Kind für Anna Veith! Auf Instagram zeigt sich Ski-Star mit Babybauch.

Ex Ski-Star Anna Veith wird Mama. Auf Instagram zeigt sich die 31-Jährige mit einem Babybauch in Wintermontur. Ehemann Manuel Veith kniet vor seiner schwangeren Anna und strahlt. Baby unterwegs: Ski-Star Anna Veith ist schwanger Es ist das erste Kind für Anna und Manuel. Den Hashtags zu entnehmen, hat Anna die Halbzeit bereits geschafft, sie markiert das Bild mit dem Vermerk: 20 Wochen. Dazu schreibt sie: "Liebe im Bauch, Mommy und Daddy to be. Wir sind dankbar und voller Liebe. Anna und Manuel sind seit 2016 verheiratet.