Stiegl-Sommerfest

Wir feiern den International Beer Day, am 7. August, mit einem Programm für jedermann/-frau. Start ist um 11 Uhr beim Frühschoppen mit Live-Musik von den „Steirer Buam“.

Beim traditionellen Bieranstich zu Mittag lassen wir das Bier aus einem Holzfass fließen! Und hier heißt es schnell sein, denn die ersten Krüge von unserem Stiegl-Goldbräu gehen – zur Feier des Tages – aufs Haus.

Und in den Abendstunden, wenn die Girlanden auf den Kastanienbäumen zu leuchten beginnen, sorgt DJ JFK nochmal für Partystimmung unter freiem Himmel – dazu gibt’s coole Cocktails von der Stieglitz Outdoor Bar.

Als Besonderheit haben wir verschiedene Winzer & Gin-Destillerien eingeladen, die ihre jeweiligen Spezialitäten zum Verkosten präsentieren.



Lust auf einen Blick hinter die Kulissen? Das Brauwelt-Sommerfest ist der ideale Anlass einmal besondere Einblicke in unsere Biererlebniswelt zu bekommen. Daher finden um 13, 15 und 17 Uhr Führungen statt, bei denen unsere „Hands-on-Mentalität“ gelebt wird. Ob kochen mit unserem Küchenchef, kreieren eines eigenen Biercocktails, eine Stiegl-Zapfschulung oder unser Museum „backstage“ erleben – langweilig wird dabei sicher niemandem. Die Führungen sind kostenlos, eine Voranmeldung wird empfohlen.



Zusätzlich findet in unserem Stiegl-Braushop “Late Night Shopping“ bis 22 Uhr statt. Vor Ort gibt es viele tolle Angebote und -50% auf viele Merchandise- und Fashionartikel (*ausgenommen sind Biere, Gläser und Krüge, sowie die Wildshuter Produkte).



Und da unser Sommerfest in der Ferienzeit stattfindet, gibt es natürlich auch ein Kinderprogramm auf unserer Festwiese, denn ein kühles, erfrischendes Stiegl lässt sich viel besser genießen, wenn der Nachwuchs beschäftigt ist.

Bei Schlechtwetter findet unser Sommerfest indoor statt.