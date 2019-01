Der Zukunfts Campus Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg lädt zum Tag der offenen Tür am Freitag 18. und Samstag 19. Januar.



Das Privatgymnasium gilt als das Vorzeigemodell für die duale Ausbildung: AHS-Matura und Handwerksabschluss in Maschinenbautechnik, Mechatronik oder Tischlereitechnik. Die einzigartige Kombination aus Handwerk, Gymnasium und Internat bietet nicht nur eine in der Wirtschaft hoch angesehene Ausbildung, sondern auch ein vielfältiges Campusleben. So erlernen die Schüler sowohl fachliche als auch menschliche Fähigkeiten und erleben damit eine optimale Vorbereitung für den weiteren Berufsweg.



Nutzen Sie den Tag der offenen Tür um sich über die Ausbildung zu informieren und den Campus zu erleben. Mehr auf zukunftscampus.at