LIVE Konzert Thorsteinn Einarsson

Thorsteinn Einarsson kann mit Hitsingles wie Leya, Galaxy, Kryptonite oder Swingset sowie einen Amadeus Award als Songwriter des Jahres bereits auf einige Highlights in seiner noch so jungen Karriere zurückblicken.



Nathan Trent, der Österreich 2017 beim ESC vertreten hat, konnte schon mehrfach seine Fähigkeiten als Sänger als auch als Songwriter – er hat zuletzt an der aktuellen Single von US Star Alex Aiono mitgewirkt – unter Beweis stellen. Mit seine Hits „Legacy“, „Secrets“ und „Running On Air“ kommt der gebürtige Tiroler mit italienischen Wurzeln auf über 6 Millionen Streams.

Thorsteinn Einarsson & Nathan Trent LIVE

Wo: Autokino Salzburg, Salzburg Airport

Wann: 03. Juli 2020, Konzertbeginn 21:15 Uhr



Tickets können hier bestellt werden