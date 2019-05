IONICA - 2nd World Mobility Forum & Expo

Die IONICA Expo-Show-Action bringt Tausenden Besuchern die Faszination von E-Mobilität näher und fordert auf zum Testen und Mitmachen. Am 2nd World Mobility Forum erfahren Sie von internationalen Top-Speakern, wie die Experten der Branche die Mobilität von morgen sehen. Denn die Herausforderungen der Zukunft verlangen nach Mut, Engagement und Begeisterung.



Diese Begeisterung für Mobilität ist es, das die IONICA antreibt, stärker als es jeder „Antrieb“ bisher imstande war.







IONICA ACTION

Die Action Events im Zuge der IONICA 2019

Schon mal mit einem Akkuschrauber einen Bootsantrieb gebaut? Oder wer hat bereits selbst Strom erzeugt und ist mit dieser selbst erzeugten Energie in einem Rennen angetreten? Wer sich dafür interessiert, ist bei den Action Events im Zuge der IONICA 2019 goldrichtig.



IONICA EXPO

Eishalle, Seegelände, Areitbahn und Flugplatz

Ein Event, drei Tage, vier Locations, das sind die Zutaten der IONICA EXPO, die vom 21. – 23. Juni 2019 in Zell am See-Kaprun über die Bühne gehen wird. Was gibt es zu sehen? Führende Hersteller aus aller Welt zeigen ihre Innovationen und Ideen zum Thema Mobilität. Und Sie können ausprobieren! An vier Locations können die besten Innovationen an Zweirad, Auto, Flug und Boot bestaunt und natürlich auch ausprobiert werden.



IONICA Show

Show Acts auf Land, Wasser und in der Luft

Die Region Zell am See-Kaprun liefert die optimale Kulisse, um die IONICA Show-Acts 2019 in ein spannendes und interessantes Licht zu rücken. Zwischen den Hohen Tauern, dem glasklaren Zeller See und den Pinzgauer Grasbergen könnt ihr während der IONICA atemberaubende Shows verfolgen und euch über die sensationelle Kraft diverser E-Antriebe am Land, am Wasser und in der Luft überzeugen.



Impulsgeber, Wegbereiter, Vordenker, wie man es auch nennen mag, als Europas größter Green-Event liefert die IONICA Denkanstöße und Antworten auf die großen Fragen der Mobilität von morgen.



Spüren auch Sie diese Begeisterung?

Dann sehen wir uns zur IONICA 2019 in Zell am See-Kaprun!