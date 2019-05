Gaisbergrennen am Salzburgring

Bereits seit 90 Jahren begeistert das Gaisbergrennen mit seinen historischen Fahrzeugen nicht nur Motorsportfreunde und Oldtimerfans. Vom 30. Mai bis 01. Juni findet das Gaisbergrennen nun schon zum 17.Mal in Salzburg statt.



Ein gelungener Mix aus Rennstrecke, Panoramastraße und Stadtparcours garantiert ein besonderes Erlebnis für Besucher wie auch Fahrer. Bei den verschiedenen Wertungsläufen durch die Stadt Salzburg, auf den Gaisberg und am Salzburgring geht es jedoch nicht darum, wer die Nase vorne hat. Hier ist vor allem ein gutes Gespür gefragt, denn es wird nach dem Gleichmäßigkeitsmodus ausgewertet.



Als besonderes Highlight gilt dabei die Rundstrecke am Salzburgring, hier treffen die Oldtimer auf die legendäre Rennstrecke in Salzburg. Am Samstag, den 01. Juni findet ab 08:30 Uhr der traditionelle Wertungslauf am Salzburgring statt. Hier haben Besucher die Möglichkeit, die Oldtimer und ihre Fahrer hautnah zu erleben.