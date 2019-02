Am 19.02.2019 ist es soweit, das Musical über den King of Pop kommt endlich nach Salzburg.

Die zweistündige Musical-Biografie „BEAT IT!“ von Erfolgsproduzent Oliver Forster (u. a. „Falco - Das Musical“) zeigt in spektakulären Bildern Michaels erste Schritte im Musikbusiness mit den „Jackson 5“, seine unvergleichliche Solokarriere aber auch seine persönlichen Veränderungen.



Die aufwendige Live-Bühnenshow präsentiert 25 der größten Jackson-Hits in den einzigartigen Originalchoreografien. Hits wie „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Billie Jean“, „Beat It“ oder „ABC“ nehmen die Zuschauer mit auf eine atemberaubende, musikalische Zeitreise.



„BEAT IT! – Das Musical über den King of Pop!“ ist eine berauschend-mitreißende Hommage an den größten Entertainer aller Zeiten und erweckt den Menschen und den Mythos zu neuem Leben.



19.02.2018 SALZBURG, Salzburgarena (Beginn: 20:00 Uhr)



Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, HOTLINE: 01/96 0 96 234 sowie www.oeticket.com

WEITERE INFOS & TICKETS UNTER WWW.SHOWFACTORY.AT