60. Narzissenfest im Ausseerland

Von 30. Mai bis 2. Juni steht das Ausseerland-Salzkammergut im Zeichen des Narzissenfestes, das heuer seinen 60. Geburtstag feiert. In überwältigender Fülle verwandeln wild gewachsene Narzissen die liebliche Berglandschaft in ein duftendes, weißes Blütenmeer. Mehr als 3.000 Menschen werden engagiert sein, um den erwarteten 25.000 Gästen ein prachtvolles Festerlebnis garantieren zu können. Ab 30. Mai finden im gesamten Ausseerland-Salzkammergut Veranstaltungen rund um das Motto Tracht, Tanz und Musik statt.



Vielseitiges Programm

Traditioneller Höhepunkt ist der Festsonntag am 2. Juni. An diesem Tag findet ab 8 Uhr im Zentrum von Bad Aussee der Stadtkorso statt. Besucher haben die Gelegenheit, von 8 bis 11 Uhr die Figuren auf den schönsten Plätzen der Kurstadt zu bewundern. Danach ziehen die prachtvollen Figuren nach Grundlsee weiter, wo um 14.30 Uhr der Bootskorso startet. Eine Fachjury bewertet die liebevoll und aufwändig gesteckten Figuren und prämiert die Sieger. Im Jubiläumsjahr wird für die Gäste ein besonders attraktives Programm erstellt. Zu den Höhepunkten gehören unter anderem die Mode Show – die besondere Präsentation der heimischen Handwerksbetriebe, der Maitanz der Kinder, Narzissenwiesen-Wanderungen, das Stecken der Narzissenfiguren, der volksmusikalische Abend mit Franz Posch, der Narzissenfest-Almtanz, der Spezialitäten- und Handwerksmarkt im Kurpark Bad Aussee sowie die musikalische Seerundfahrt am Grundlsee.