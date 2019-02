1000 JAHRE EAV – Abschiedstournee 2019

Unter diesem Motto nimmt die Erste Allgemeine Verunsicherung (E.A.V.) 2019 nun Abschied von ihrem Bühnenleben. Was gut begann, soll würdig enden- dazugehört auch, mehr als nur die schönsten Hits und Klassiker der Verunsicherung zu präsentieren.



Die Zuschauer erwartet ein kurzweiliges Programm mit allem, was die Satiriker zu bieten haben. Unterhaltsame und emotionale Rückblicke in alte Tage sowie erfrischend neue Lieder werden Liebhaber von Kabarett, Rock, Pop und Sämtlichem, was dazwischen lieg,t begeistern.



Und wer sich das moribunde Spektakel entgehen lässt, sei getröstet:

...Trinkt’s auf uns irgendwas und seid’s net zwider!

Was vorbei is‘, des is vorbei!

In der Höll drunten seh‘ ma‘ uns wieder...

Da Teufel hat noch a boa Platzerl frei!



08.05.2019 & 12.09.2019 SALZBURG , Salzburgarena (Beginn: 20:00 Uhr)



