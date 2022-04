Eröffnungsfest im Volksgarten

Ab 11 Uhr geht es bei freiem Eintritt los.

Führungen durchs Gelände: Mr. Stadtgärten Christian Stadler führt persönlich mit seinem Team durch den Volksgarten und erklärt Interessierten die Entstehung und Entwicklung des Parks.

Der Verein MOTA bietet zwei Workshops für Kinder, Jugendliche und Zirkusbegeisterte an. Zum einen Zirkuskünste (Akrobatik, Clownerie,…) zum anderen Jonglage. Salzburger Akrobat:innen – die auch am Winterfest mitwirken – bieten eine spektakuläre Zirkusshow.

Bewegte Stadt: Die Dialog-Tour macht Station im Volksgarten: Informationen rund um das Thema Sport werden vom Sport-Team der Stadt gegeben.

Graffiti: den ganzen Tag über gibt es die Möglichkeit sich an Graffitis zu versuchen.

Sport im Park

Zahlreiche Sport-Workshops werden den Tag über an den einzelnen teils neu errichteten Sportstätten im Park angeboten und laden zum Mitmachen ein:

Lauf, Volksgarten, lauf: Bei einem speziellen Frauenlaufworkshop zeigt der Laufprofi Michael Mayerhofer Tipps & Tricks wie Frau „Einfach leichter läuft“.

Klettern und die Boulderwand ausprobieren: Tipps und Tricks für alle Kletterbegeisterten vom Team der Boulderbar.

Beachvolleyball: Workshop mit dem Team der Beach-Union Salzburg

Fußball: Training für Jeder:frau im Bolzkäfig.

Querfeldein mit Parkour: Freies Bewegen durchs Gelände über Stock und Stein und was sich sonst noch in den Weg stellt mit „One Move“.

Ab in den Korb: Basketball Training mit dem Team der BBU Salzburg.

Fit im Alter: Sportworkshop für Senior:innen vom „Club Aktiv Gesund“.

Yoga im Park: Atmen, Energie tanken und die Idylle des Parks genießen.

Musik im Park

Das musikalische Motto heißt „Life im Park reloaded": Vier Interpret:innen unterschiedlichen Genres lassen den Park zu einem kleinen Festival-Gelände werden.

Trio BARDE: Marko Govorčin, Oscar Ovejero, Alex Meik heizen die Stimmung mit Balkan/Latin-Rythmen an.

Amelie Tobien ist eine einfühlsame Singer-Songwriterin und wird für romantische Stimmung sorgen, denn es wird eh viel zu wenig „geschmust“.

Für Abwechslung sorgen die Glue Crew mit ihrem einzigartigen „Mundoat-Punk“

Please Madame als Salzburger Local-Heroes unterhalten als Headliner mit Indie Rock vom Feinsten.

Silent Disco mit „DJ Set – Forever Twenty Something“: Teilnehmer:innen bekommen Kopfhörer und können aus zwei unterschiedlichen Musikrichtungen wählen.

Kinder im Park

Das Team um den „AMAS–Spielebus“ (Verein Spektrum, Kinderfreunde, Kinderwelt) bieten ein umfassendes abwechslungsreiches Programm und sorgt sicher für viele leuchtende Kinderaugen.

„Sport.Mobil“ der Sportunion macht Station im Volksgarten: Ob mit Airtrack (eine 10m lange, mit luftgefüllte Turnmatte), Longboards, Skateboards, Slacklines, Tennisschläger und ein Tennisnetz, Mini-Tischtennis, Mini-Billard, Balancebretter – einfach alles ausprobieren.

„Bewegungsverführung“ von „Outworx“: Bodenmarkierungen unterschiedlichster Art laden zum Ausprobieren verschiedenster Fortbewegungsarten ein.

Sämtliche Angebote - auch der Eintritt ins Volksgarten Bad - sind gratis!