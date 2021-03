Ende der Skisaison

Reaktion auf verschärfte Corona-Maßnahmen.

Am Donnerstag werden die Hochbifangbahn in Altenmarkt und die Königslehenbahn in Radstadt zum letzten Mal in diesem Winter ihre Runden drehen. Mit Freitag treten in den Gemeindegebieten von Radstadt und Bad Hofgastein geänderte Corona-Bestimmungen in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sind negative Corona-Tests verpflichtend bei der Ausreise.

Verschärfte Corona-Maßnahmen

Diese Maßnahme mache es nicht mehr möglich, einen gastorientierten Skibetrieb aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Presseaussendung. Die Skisaison in Radstadt-Altenmarkt wird daher mit Donnerstag vorzeitig eingestellt.